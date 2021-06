Gjennomsnittsfart på 139 km/t i 2,8 kilometer

Saken mot en 19 år gammel mann fra Stavanger skal opp i Stavanger tinghus 13. august i år.

Tiltalen lyder på at han den 4. mars i år, omkring klokken 21.30 kjørte bil i Stavanger. I den forbindelse skal politiet ha foretatt en fartsmåling av ham som skal ha vist at han hadde en gjennomsnittshastighet på 139 km/t over 2,8 kilometer på et sted der fartsgrensen er 80 kilometer i timen.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 19-åringen skal miste førerretten.

[ Må ut med 63.000 kroner etter å ha skrudd telefonen på lydløs ]

[ Kjørte Porsche i 191 km/t i 60-sone ]