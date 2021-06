Ble angrepet av mann i luftegården

En 26 år gammel mann skulle nylig ha møtt i en straffesak i Stavanger tinghus. Der møtte han ikke, men saken mot ham ble fremmet til tross for manglende oppmøte.

4. mars i fjor skal 26-åringen ha truet med at han skulle ta fornærmede. Dagen etter mens fornærmede sto og røykte i luftegården i Stavanger fengsel kom plutselig 26-åringen bort til ham. Ifølge fornærmede ble han slått og sparket fra alle kanter. Fornærmede forklarte også at det var snakk om mellom 10 og 15 knyttneveslag, og at mange av disse var i hodet. Fornærmede forklarte også at han fikk hjernerystelse, at han spydde og at han følte seg svimmel i flere dager. Fornærmede forklarte også at blødde fra nesen og måtte operere denne da nesebruen var blitt skjev. I tillegg skal han ha fått to løse tenner som har grodd skjevt – og hevder at han i etterkant har slitt både fysisk og psykisk som en følge av hendelsen.

Sør-Rogaland tingrett viste til at videoopptak av hendelsen viste at 26-åringen rundet et hjørne og går rett mot fornærmede og slår og sparker ham flere ganger i hodet og på kroppen. Dermed kom retten til at 26-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at han hadde handlet med forsett.

I forbindelse med at tre personer forsøkte å bryte seg inn i en bil ble 26-åringen tatt hånd om av politiet. I den forbindelse ble det funnet 27,57 gram ecstasy på ham. 15. oktober i fjor kom han også med sjikanerende utsagn mot en politibetjent mens han befant seg i arresten.

Sør- Rogaland tingrett viste til at 26-åringen er dømt en rekke ganger tidligere, og at han denne gangen skulle dømmes til 120 dagers fengsel. Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

