En bil og en sykkel har kollidert i Torvmyrveien på Randaberg mandag ettermiddag.

Nødetatene er på vei. Skadeomfanget er ukjent, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 16.06.

Like før klokken 18 melder operasjonsleder i politiet at førerkortet til bilføreren er beslaglagt. Og at en gutt på 13 år er tatt med til sykehus for sjekk.

– Sannsynligvis ikke alvorlige skader, sier politiets operasjonsleder.

