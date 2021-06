13-åring ble truet med kniv

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse sa saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

24. april i år truet han en 13 år gammel gutt med en vinåpner med kniv. Sør-Rogaland tingrett kom til at 18-åringen hadde kommet med en alvorlig trussel mot 13-åringen.

Retten kom også til at handlingen med å føre vinåpneren med knivbladet foran fornærmede må ha vært skremmende, blant annet ved at redskapet ble holdt tett mot fornærmedes ansikt og hals, slik at situasjonen må ha virket akutt skremmende for fornærmede.

I utgangspunktet mente retten at 18-åringen skulle vært dømt til ubetinget fengsel.

Samtidig la retten vekt på at gutten nettopp hadde fylt 18 år da hendelsen fant sted. Det ble også lagt vekt på at trusselen fant sted på et tidspunkt der 18-åringen hadde en særlig vanskelig periode.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det var formildende temmelig umiddelbart tilsto det straffbare forholdet og at han bisto politiet med å finne vinåpneren han hadde truet med – og at han senere har kommet med en uforbeholden tilståelse i retten. Det ble også lagt vekt på at 18-åringen har sett alvoret i situasjonen og at han har tatt grep om sin egen livssituasjon.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han får også fradrag for å ha vært varetektsfengslet i to dager.