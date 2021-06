Politiloggen: Blotting i Sandnes, slagsmål i båt i Vågen i Stavanger

Brann i underjordisk søppeldunk

Politi og brannvesenet rykket lørdag kveld ut til Helmer Hanssens gate i Stavanger der det brant i en underjordisk søppeldunk. Brannen ble slukket, og Renovasjonen varslet.





Skadeverk i garasje

Politiet fikk lørdag kveld melding om mye røyk i en garasje i Torvmyrveien på Randaberg. Brannvesenet fant ikke varmgang. Et pulverapparat var tømt og brannalarm utløst. Noen biler fikk pulver på seg. Hendelsen er å anse som skadeverk.





Kjørte i lyktestolpe

En bil kjørte i en lyktestolpe i Rasmus Risas gate i Stavanger. Politiet var på stedet og innhentet opplysninger. Bilen ble hentet, og hendelsen var et hendelig uhell.





Blotting i Sandnes

En mann i 60-årene anmeldes for blotting og for kjøring i påvirket tilstand. Det var et vitne som hadde observert den onanerende mannen som deretter satte seg i bilen og kjørte. Han ble stanset av en patrulje like etter. Mannen var ruspåvirket.





Kranglevoren mann i 50-årene

Politiet fikk melding om bråk utenfor et utested i Sandnes sentrum. En kranglevoren beruset gjest ville ikke forlate stedet til tross for at han var uønsket der. Han nektet å oppgi personalia til politiet, og ble innbrakt til arrest og anmeldt.





Urinering, Time

Like over midnatt kom en politipatrulje over en mann i begynnelsen av 30-årene som urinerte i Storgata. Han ble anmeldt.





Kjørte i lyktestolpe II

Politiet fikk melding om et trafikkuhell i rundkjøringen på Braut i Time klokken 00.41. Et kjøretøy hadde kjørt av veien og inn i en lyktestolpe. To personer var i bilen, og de framsto som lettere skadet. Politiet var på stedet og avhørte bilfører, en mann på 20 år. Han var edru. Bilen ble hentet av bergingsbil. Politiet opprettet sak.





Urinering, Strand

Klokken 00.45 kom en politipatrulje over en mann i midten av 30-årene som urinerte i Vågabakken. Også han ble anmeldt.





Slagsmål i båt i Vågen

Klokken 00.50 fikk politiet melding om slagsmål i en båt ved Skagenkaien i Stavanger. Flere personer var involvert. Da politiet kom til stedet hadde en mann i 40-årene skader i ansiktet. Fornærmede ble kjørt legevakten for sjekk. Han ønsket ikke å avgi forklaring til politiet. To menn i 20- og 30-årene er mistenkt for forholdet. De var beruset og ønsket ikke å forklare seg. De ble bortvist fra sentrum, og anmeldt for kroppskrenkelse.





Jente slått ved Jernbanen

Klokken 00.55 fikk politiet melding om at en jente var slått i ansiktet ved Jernbanen. Mistenkte befant seg på stedet. Fornærmede, jente 18 år, ble kjørt til legevakten for sjekk. Mistenkte, mann i slutten av 20-årene, pågrepet og innsatt i arrest. Han ble anmeldt for kroppskrenkelse.





Pirattaxi i Løkkeveien, bil avskiltet

Klokken 03.20 stanset en politipatrulje et kjøretøy i Løkkeveien i Stavanger. Føreren, en mann i begynnelsen av 20-årene, blir anmeldt for å ha kjørt pirattaxi. Bilen ble avskiltet på stedet etter yrkestransportloven. Mistenkte ble avhørt. Han erkjente ikke straffskyld.





Nattero

Natt til søndag ble det loggført 34 hendelser om forstyrrelse av natteroen i distriktet. Politiet har vært på flere av disse, men ikke alle.