Kvinne (57) tråkket ganske så hardt på gasspedalen

Den 57 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. mars i år, omkring klokken 09.07, kjørte hun bil på Bærheimveien i Sandnes. Her ble farten hennes målt til 88 kilometer i timen og fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen.

Retten kom til at kvinnen hadde handlet forsettlig og at hun skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Hun ble også dømt til å betale en bot på 12.000 kroner.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at hun skulle dømmes til tap av førerretten i syv måneder og at hun må avlegge delvis førerprøve for å få sertifikatet tilbake.

