Mann ble tatt med 2,66 i promille

Den 58 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder analyseresultatet og anmeldelsen fra politiet. Dermed kom retten til at han hadde handlet med forsett da han 27. august i fjor, omkring klokken 15.00, hadde kjørt bil i Madlakrossen med 2,66 i promille.

i forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 58-åringen kjørte bil på ettermiddagen i et område hvor det normalt er relativt mye trafikk og myke trafikanter.

«Risikoen for alvorlige trafikkhendelser øker betydelig ved promille over 1,5. I dette tilfellet, hvor påvirkningsgraden er målt til 2,66 i promille, har siktede kjørt med en uakseptabel høy risiko for personskade. Retten bemerker at det i denne sammenheng ikke er avgjørende om siktede rent faktisk voldte skade», heter det i dommen.

Samtidig ble det også tatt noe hensyn til at 58-åringen har kommet med en uforbeholden tilståelse, men det ble ikke funnet andre formildende omstendigheter.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 27 dager. Retten kom også til at opplysninger om 58-åringens økonomiske forhold gjorde at han ble dømt til å betale en bot på 67.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få sertifikatet tilbake.

[ Bilen lå i grøften og mannen satt i en garasje og drakk ]