Kjørte pirattaxi og solgte brennevin

Det var en 51 år gammel mann fra Sandnes som nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus. Bakgrunnen for saken er at 51-åringen har fått et forelegg som han har nektet å vedta – og dermed har saken gått til retten.

Politiet har gitt ham forelegget for salg av brennevin og pirattaxivirksomhet.

Retten kom til at den skulle legge følgende til grunn: Natt til tirsdag 4. august i fjor var 51-åringen på tur tilbake til hjemstedet på Hommersåk, da han fikk melding fra en mann om han kunne få kjøpe sprit av 51-åringen. Etter litt fram og tilbake ble det til at mannen kunne få kjøpe en treliters dunk med vodka som 51-åringen hadde i bilen. Mannen spurte også om 51-åringen kunne kjøre ham fra et sted i Stavanger sentrum til et annet sted i Stavanger. Dette aksepterte 51-åringen mot at det ble gitt et mindre tillegg på prisen for vodkaen.

Ble stoppet

Da 51-åringen kom til Stavanger plukket han opp mannen og en kamerat av ham, og kjørte i retning av stedet der de skulle. Gjennomføringen av spritsalget og kjøreturen ble imidlertid avbrutt ved at politiet stoppet dem ved tinghuset i Stavanger.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 51-åringen skulle dømmes for forholdet og viste blant annet til meldinger fra en mobiltelefon hvor det framkommer at han regelmessig omsetter alkohol, og at det skjer en kobling av pris mellom alkohol og kjøringen. I forbindelse med straffeutmålingen ble det også lagt vekt på at 51-åringen i 2020 ble bøtelagt for pirattaxivirksomhet.

Dermed ble straffen en bot på 18.000 kroner. Han fikk også inndratt to trelitersdunker med sprit, åtte bokser øl og må ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

