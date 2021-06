Skal ha lovet Nav at krigen var et faktum dersom det ikke kom inn 4500 kroner på kontoen hans

I utgangspunktet er den 46 år gamle mannen gitt et forelegg på 10.000 kroner som han har nektet å vedta. Dermed skal saken opp i Stavanger tinghus 10. juni i år.

Bakgrunnen for forelegget er at 46-åringen i perioden fra 21. april til 5. mai i fjor skal ha kommet med en rekke trusler overfor et Nav-kontor i distriktet.

Overfor dette skal han blant annet ha sagt eller skrevet følgende:

«Han kan ikke garantere at ikke kommer til å utøve skadeverk på Nav-kontoret eller bilene på parkeringsplassen hvis han ikke får utbetaling fra Nav nå».

«Er ikke 4500 kroner i trygd på kontoen i morgen så er helvete løs og det blir ingen vinner i denne krigen. Hun nye saksbehandleren min ryke og reise faen i vold».

«PS – var nede på politihuset i dag og ga klar beskjed om at Nav sin bygning fort kan bli pyntet på i sene kveldstimer når det ikke er folk i lokalet» og «HVA FAEN FEILER MENNESKE?????? RYDD OPP I EI BRENNING, 4500 på konto i morgen, ellers er krigen et FAKTUM».

