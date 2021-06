Underlaget sviktet – asfaltbil gikk gjennom asfalten

Like før klokken 16.00 meldte Sør-Vest politidistrikt om et trafikkuhell på Revheimsveien. De meldte først at en lastebil skal ha kjørt seg fast ved en undergrunn.

Deretter viste det seg at lastebilen, som er en asfaltbil, skal ha sunket ned i et hull rett utenfor Pizzabakeren på Sunde. Ifølge politiet skal underlaget ha sviktet.

– Tilfeldighetene skal ha det til at det er nettopp en asfaltlegger som asfalten har sviktet under, skriver politiet på Twitter.

De skriver videre at det er mulig at drivstofftanken på lastebilen kan bli skadet under berging, og at noe lukt vil kunne forekomme.

Ifølge politiet er det trolig en gammel kjeller på stedet der lastebilen sank ned i bakken. Kjelleren er bare dekket til med et «betong-lokk» under asfalten, skriver NRK.

– Asfalten her er asfaltert på toppen av noen hulrom i bakken. Dette har åpenbart ikke tålt vekta. Antakeligvis har gamle synder blitt dekket over. Det har sett trygt ut, men det har det ikke vært, sier innsatsleder Torleif Paulsen i Sør-Vest politidistrikt til kanalen.

Klokken 20.03 melder politiet at bilbergingen er gjennomført.

– Utrolig nok kjører lastebilen videre for egen maskin, skriver de på Twitter.

En asfaltbil gikk gjennom asfalten på Sunde torsdag ettermiddag. (Tone Helene Oskarsen)

