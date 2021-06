Tatt i 87 km/t i 50-sone

Den 47 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. mars i år kjørte han bil i Bærheimveien på Soma i Sandnes. En lasermåling viste at han kjørte i 87 kilometer i timen i 50-sone.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdet og at straffen skulle settes til 15 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt at han skulle dømmes til å betale en bot på 12.000 kroner.

Retten kom også til at han skulle fradømmes førerretten i åtte måneder og at han må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

