Politiet skriver på Twitter at det ikke skal være noen inne i bygningen som brenner.

Klokken 13.30 opplyser politiet at det er snakk om en ulmebrann inne i et bygg i Kongeparken, og at det ikke fare for spredning.

– Det kan ha sammenheng med sveising, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.

@Gjesdal: Melding om brann inne i en bygning i Kongeparken. Samtlige mennesker skal være ute av bygningen. Trolig ikke spredningsfare. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) June 3, 2021

#Gjesdal Brannvesenet rykker ut på melding om bygningsbrann Gjesdal kommune — 110SorVest (@110SorVest) June 3, 2021