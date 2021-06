Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 43 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder på at han 6. mars i fjor, omkring klokken 22.00 skal ha hatt 769 narkotiske tabletter på et hotellrom på et hotell i Sandnes.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 22. juni i år.

