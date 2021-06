Politiet gjennomførte en fartskontroll på Grannessletta i Sola onsdag ettermiddag.

Hele 32 personer fikk forenklede forelegg for fart. Det ble skrevet ut ett forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring.

Høyeste hastighet ble målt til 65 km/t i 50-sonen.