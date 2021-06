Vil ha 12.000 kroner av mann som skal ha kysset kvinne og tatt henne på rumpen

Det er politiadvokat Maren Sagvaag Retland som har gitt en 33 år gammel mann et forelegg på 10.000 kroner.

Bakgrunnen for det er at han skal ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.

Grunnlaget for det er at han natt til 10. august 2019 flere ganger skal ha kysset en kvinne og tatt henne på rumpen, uten at hun samtykket til dette.

Ifølge forelegget er normalstraff for forholdet ubetinget fengsel, men at reaksjonsformen forelegg valgt på grunn av saksbehandlingstiden hos politiet.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 10. juni. Det vil da bli lagt ned påstand om at 33-åringen skal betale en bot på 12.000 kroner, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.