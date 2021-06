Kvinne skal ha vært plagsom på byen

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 20 år gammel kvinne fra Stavanger.

18. januar i fjor skal hun ha vært aggressiv og slått seg vrang på et utested på Skagenkaien, slik at hun måtte eskorteres ut av en vekter. Hun skal deretter ha nektet å forlate utestedet, snek seg inn flere ganger og tok løpefart, hoppet over et gjerde og sparket ned en stabel med stoler. Videre skal hun ha lugget gjester som sto i kø utenfor utestedet.

Da politiet kom til stedet skal kvinnen ha nektet å oppgi navnet sitt. Da hun omkring klokken 23.40 samme dag skulle føres inn i arresten på Stavanger politistasjon skal hun ha sparket en politibetjent i beinet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, 2. juni i år.

