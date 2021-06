Vogntog stoppet ikke for kontroll – ble anmeldt

Mandag hadde Statens vegvesen kontroll på Krossmoen.

Av de 208 kjøretøyene som var inne på kontrollstasjonen ble 28 kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll.

Et av vogntogene stoppet ikke for kontrollen og føreren ble anmeldt på stedet. Han fikk også et forelegg på 8000 kroner som må betales før han kan forlate kontrollplassen.

To førere fikk bruksforbud grunnet mangler med lastesikringen. Lasten måtte sikres forskriftsmessig før videre kjøring ble tillatt.

Én fører fikk bruksforbud grunnet sikthindrende gjenstander i synsfeltet.

Én fører fikk skriftlig advarsel etter kjøre- og hviletidskontrollen.

Det ble skrevet ut ti kontrollsedler på de kontrollerte kjøretøyene for diverse tekniske mangler.

Et utenlandsk transportforetak blir anmeldt for brudd på yrkestransportforskriften.