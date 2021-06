Mekaniker svindlet Nav

Den 48 år gamle mekanikeren kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

I løpet av perioden fra 19. juni 2019 til 15. oktober 2019 sendte han meldekort til Nav der han opplyste at han ikke hadde arbeidet i det hele tatt, mens han i realiteten hadde jobbet 436 timer i den aktulle perioden. Dette førte til at han fikk utbetalt 87.220 kroner som han ikke hadde krav på.

Sør-Rogaland tingrett kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse fra NAV. Med derre som bakgrunn kom retten til at det var bevist at mann har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med tilstrekkelig skyld.

«Stønadsordninger fra det offentlige er basert på tillitt og misbruk av ordningene kan påføre det offentlige store tap. Trygdebedrageri er alvorlig og et grovt misbruk av tillittsbaserte ordninger. Det er i slike saker særlig viktig å se hen til de sterke allmennpreventive hensyn og til likebehandlingshensyn», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at grensen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel for første gangs trygdebedrageri skal tilsvare folketrygdens grunnbeløp. Dette var i 2019 kr 99.858 kroner. Dermed kom retten til at det i denne saken skulle reageres med samfunnsstraff.

Dermed ble han dømt til samfunnsstraff i 30 dager med en gjennomføringstid på 120 dager. Den subsidiære straffen ble fengsel i 18 dager.