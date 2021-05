Transportfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Flyttebrødre AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 327.653 kroner i skyldig skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

Skyldneren erkjente i Stavanger tinghus å skylde Skatteetaten penger, men var usikker på beløpet. Firmaet ga også uttrykk for at de ønsket at håpet at det lot seg gjøre å finne en løsning, men at de ikke har penger til å betale gjelden per i dag.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkerens framstilling legges til grunn. Retten antar at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte i størrelsesorden som angitt og som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunnlag for å anta at saksøkte kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at problemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at Flyttebrødre AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 24. juni.

