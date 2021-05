Kjørte langtur i narkorus

Den 43 år gamle mannen møtte ikke i retten da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Retten bestemte likevel at saken skulle holdes og retten kom til at han 20. juli i fjor kjørte fra et sted i Bjerkreim kommune til Våland i Stavanger mens han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin, forut for klokken 11.08 den aktuelle dagen.

I et straksavhør hevdet 43-åringen at han hadde legemidler som var foreskrevet av lege, og som han hadde fått beskjed om var forenlig med bilkjøring. Han erkjente derfor ikke straffskyld. Da han ble konfrontert med hvilke stoffer som var funnet i blodprøven hans i et telefonavhør, ga han uttrykk for at han kunne ha vært dum og fått i seg noe på fest eller på byen, men mente at dette måtte ha skjedd en helg en drøy uke før kjøringen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at den skulle se bort fra muligheten for at 43-åringen hadde fått i seg rusmidlene uten egen skyld da et slikt scenario kun framstår som en teoretisk mulighet. Dermed kom retten til at forklaringen hans ikke var troverdig og at han skulle dømmes for å ha kjørt bil mens han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han kjørte over en lang strekning på E 39 på et tidspunkt hvor det ferdes en del andre i trafikken. Basert på meldinger til politiets operasjonssentral la retten også til grunn at han kjørte vinglete på E 39, og dermed utgjorde en konkret trafikkrisiko.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 28 dager og 10.000 kroner i bot. Han ble også fradømt førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve.