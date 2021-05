Hadde tatt «litt av hvert» og satte seg i bilen

Den 33 år gamle mannen møtte ikke i retten da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett. Mandag 19. oktober i fjor, omkring klokken 10.15, ble han stoppet av en politipatrulje på Storhaug i en rutinekontroll. En spyttprøve tatt på stedet viste utslag på amfetamin og kokain, noe som førte til at han ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking.

Da 33-åringen forklarte seg for politiet sa han at han natt til søndag hadde tatt «litt av hvert», blant annet amfetamin. Søndag morgen hadde han også fått et sovemiddel av en kamerat.

Blodprøven viste at 33-åringen var påvirket under kjøringen og rette kom til at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 33-åringen er dømt for ruskjøring ved to tidligere anledninger. Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 30 dager og 10.000 kroner i bot.

I tillegg mistet han førerretten for alltid og må betale 2000 kroner i saksomkostninger.