Bemanningsfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rig Competence AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et skattekrav på 238.755 kroner.

Rig Competence AS har holdt til i Sandnes og har drevet med bemanning.

«Utleggsforretning med intet til utlegg ble avholdt 22. mars 2021. Insolvenspresumsjonen i § 62 er til stede. Styreleder erkjenner insolvens. Intet har framkommet som sannsynliggjør noe annet enn insolvens, og konkurs åpnes», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni.

[ Vaktmesterfirma slått konkurs av Skatteetaten ]