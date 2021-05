Slapp ut hunden og slapp inn tyven

Den 36 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tingrett.

Sør-Rogaland tingrett kom likevel til at saken mot ham skulle fremmes uavhengig av manglende oppmøte.

Blant annet kom retten til at han skulle dømmes for å ha truet en politibetjent med en sprøyte 4. august i fjor. Ifølge dommen la han på sprang da han så politiet. En politibetjent løp etter ham, og da han var omkring fem meter bak snudde 36-åringen seg og tok fram en sprøyte og rettet den mot politibetjenten.

Politibetjenten, som mente å vite at 36-åringen hadde hepatitt, tok da opp et elektrosjokkvåpen, og 36-åringen la etter hvert sprøyten tilbake i lommen.

Da 36-åringen ble pågrepet etter hendelsen oppbevarte han 182 narkotiske tabletter og 0,75 gram amfetamin.

25. oktober i fjor tok han seg også inn i en bolig der han forsynte seg med en jakke med bankkort og nøkler i.

Ifølge fornærmede forklarte hun at hun var tidlig oppe for å slippe ut en hund som måtte tisse. Dette tok litt tid og hun gikk derfor inn for å kle seg. 36-åringen forklarte at han så at døren sto på gløtt og at han gikk inn fordi han frøs. Han tok der en jakke som hang i gangen, gikk ut og låste seg inn i garasjen og bilen med nøklene som var i jakken. Fornærmede så at det var en mann i garasjen og vekket ektefellen som jaget 36-åringen ut.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at 36-åringen skulle dømmes for trusler og for vold mot en politibetjent.

Straffen ble fengsel i 60 dager der 24 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han fikk også fradrag for 36 dager som han har sonet i varetekt.