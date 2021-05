Husket at han kjørte opp på midtrabatt i tunnel, men ikke hvilken tunnel

Den 28 år gamle mannen erkjente straffskyld for de fleste postene i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Blant annet kjørte han bil mens han var påvirket av narkotiske tabletter om morgenen 24. oktober 2019. Ifølge 28-åringen prøvde han i denne perioden å slutte å ruse seg, men sprakk denne dagen. Ifølge 28-åringen tok han en blanding av stoffer og han husket bare et glimt av kjøreturen han foretok, blant annet at han kjørte opp på en midtrabatt i en tunnel, men ikke hvilken tunnel. Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes for kjøring mens han var påvirket tilsvarende over 1,2 i promille.

Også 22. februar i fjor kjørte han bil mens han var påvirket tilsvarende over 1,2 i promille. I forbindelse med denne kjøreturen stoppet han ikke for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette ved blålys, sirene og blinking med fjernlys.

26. februar i fjor oppbevarte han 12 gram amfetamin på politihuset i Stavanger.

21. september i fjor ble han også pågrepet med over 300 narkotiske tabletter.

29. september 2017 oppbevarte han også 100 gram amfetamin i en bolig i Stavanger. Ifølge 28-åringen kjøpte han denne store mengden for å få den billig, og at deler av amfetaminet skulle selges eller byttes i tabletter.

Retten kom også til 28-åringen skulle dømmes for vold mot en vekter, for kjøring uten gyldig førerkort og for tyveri av en moped og en sykkel.

Retten kom til at 28-åringen er i en rehabiliteringssituasjon og dømte ham til fengsel i seks måneder. Han fikk også inndratt 13.150 kroner til fordel for statskassen.

