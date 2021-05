Klokken 14.23 fikk politiet melding om et trafikkuhell på Soma i Sandnes.

Det er ukjent om det er personskade. Nødetatene rykker ut til stedet.

Brannvesenet melder at to biler er involvert.

Klokken 14.38 melder politiet at det tilsynelatende ikke er personskade, og bekrefter at det er to biler som har krasjet.





