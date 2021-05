Hadde for mye poteter i lasterommet

Under Statens vegvesens kontroll på E 39 ved Sokn torsdag ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last.

Totalt passerte 69 tunge kjøretøy Statens vegvesens kontrollstasjon E 39 i løpet av kontrollen.

12 tungbiler og 13 lettbiler ble plukket ut til nærmere kontroll.

En varebil lastet med poteter fikk kjøreforbud på grunn av overlast.

– Det var 400 kg over den lovlige vekten som har registrert for. Sjåføren måtte laste av for å komme ned i lovlig vekt, heter det i kontrollrapporten.

I tillegg ble et vogntog ilagt gebyr 9200 kroner etter å ha kjørt med overlast.

– Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt, heter det vegvesenets rapport.

Flere med feil og mangler

Det ble avdekket en del feil og mangler ved kjøretøyene som ble kontrollert. Blant annet fikk et kjøretøy gebyr for ulovlig kjøring med piggdekk. Det kostet sjåføren 1000 kroner i gebyr.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy.

– Disse sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av manglende merking. Sjåføren måtte merke med sidemarkering bak på traileren før han fikk fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy.

