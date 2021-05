Klokken 07.10 tirsdag morgen meldte politiet om en trafikkulykke i Hundvågtunnelen, retning Hundvåg.

– Det har vært en kollisjon i forbindelse med feltskifte inne i tunnelen, skriver politiet på Twitter.

En lastebil og en personbil er involvert i ulykken, men ifølge politiet er det ikke snakk om personskade.

Bilen trenger bilberging og tunnelen er foreløpig stengt.

Like over klokken 08.00 meldte politiet at tunnelen er åpen igjen.