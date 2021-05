Drev enkeltpersonforetak og ble slått konkurs med en gjeld på 1.899.531 kroner

Det var Skatteetaten som begjærte at en 48 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.899.531 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og moms. 48-åringen har drevet et datafirma på Jæren som et enkeltpersonforetak.

«Utleggsforretning ble holdt 28. januar 2021. Det ble tatt utlegg i en VPS-konto med totalt 28.312 kroner. Utlegget, også sammenholdt med tidligere utlegg, gir ikke tilstrekkelig sikkerhet for kravet, og insolvenspresumsjonen i § 62 foreligger. Konkurs blir å åpne», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. juni i år.

