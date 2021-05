Mente at det ikke var han som kjørte uforsvarlig, kun bilene han kjørte forbi

Den 59 år gamle mannen fra Karmøy fikk i utgangspunkter et forelegg på 12.000 kroner for kjøringen som fant sted 29. oktober i fjor, omkring klokken 15.25 på E 39 like før Mortavika ferjekai på Rennesøy.

59-åringen vedtok ikke forelegget og dermed gikk saken til Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus hvor han nylig måtte møte. Her erkjente han ikke straffskyld, men erkjente at han den aktuelle dagen foretok flere forbikjøringer. Ifølge 59-åringen var disse forbikjøringen forsvarlige, og hans kjøring for øvrig var også forsvarlig. Han forklarte også at grunnen til at han kjørte forbi var at flere av bilene kjørte i 60 til 70 km/t til tross for at fartsgrensen var 80 km/t. Han hevdet også at da han foretok forbikjøringen kjørte han ikke fortere enn fartsgrensen på stedet, at det ikke var han som kjørte uforsvarlig, kun bilene han kjørte forbi. Ifølge 59-åringen kjørte disse bilene uforsvarlig ved at de kjørte for tett oppi hverandre og holdt dermed ikke tilstrekkelig avstand.

Reagerte

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett kommer det fram at alle de fire vitnene, som 59-åringen hadde kjørt forbi denne dagen, reagerte på kjøringen hans.

Retten fant det bevist at han foretok forbikjøring av minst tre biler der sikten var utilstrekkelig på grunn av svingete veibane. Retten kom også til at han hadde holdt en fart på over 100 km/t under kjøringen. I den forbindelse viste retten til forklaringen til en politibetjent som ble forbikjørt av 59-åringen. Ifølge politibetjenten kjørte han i 80+ km/t da han ble forbikjørt, og han anslo at 59-åringen kjørte i 100+ km/t.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at 59-åringen kjørte uforsvarlig, aggressivt og tett opp til en bil, slik at denne måtte stanse på et busstopp i frykt for sammenstøt. Kvinnen som kjørte bilen forklarte i retten at 59-åringen kjørte så nært at hun følte seg presset til å hive seg inn i busslommen. Ifølge kvinnen forsto hun at 59-åringen ville forbi, men at det ikke var muligheter for forbikjøring på grunn av motgående trafikk. Hun forklarte også at dersom hun bremset ned fryktet hun at 59-åringen ville kjøre inn i henne, og at den eneste muligheten for henne å unngå en alvorlig ulykke å hive seg inn på busstoppet.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 14.400 kroner for kjøringen. I tillegg må han ut med 4000 kroner i saksomkostninger. 59-åringen ble også fradømt førerretten i ett år regnet fra den 29. oktober i fjor.

