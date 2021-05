Utstedte fiktive fakturaer og overførte pengene til seg selv

Den 54 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Tiltalen lød på underslag som er grovt blant annet med tanke på beløpets størrelse og at det er begått ved brudd på en særlig tillit som følge mer en stilling, samt at det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

Dette ved at hun i perioden fra 15. mai 2018 til 24. mai 2019, i egenskap av å være ansatt som økonomiansvarlig i et firma, laget hun fiktive fakturaer fra leverandører til firmaet, registrerte disse i regnskapet og gjorde deretter disse opp ved å betale fakturaene til sin bankkonto ved 21 anledninger. I tillegg satte hun inn penger som tilhørte firmaet til sin egen konto ved tre anledninger. Det samlede underslått beløpet er på 763.261 kroner.

Sør- Rogaland tingrett kom til at riktigheten av tilståelsen hennes styrkes av de øvrige opplysninger i saken, blant annet anmeldelsen fra et revisjonsfirma, kontoutskrifter fra kvinnens bankkonto, og fakturagrunnlag fra firmaet. Dermed kom retten til at hun hadde handlet med forsett om å oppnå uberettiget vinning for seg selv.

I skjerpende retning la retten vekt på underslaget gjelder et betydelig beløp og at hun har misbrukt sin stilling som økonomiansvarlig i firmaet over en lengre periode. I formildende retning la retten vekt hennes uforbeholdne tilståelse og at hun har signert et gjeldsbrev overfor firmaet om tilbakebetaling.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i fem måneder.

[ Bruksforbud og overlastgebyr etter kontroll ]