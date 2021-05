Skal ha tatt bil og kollidert med to andre biler

Den 44 år gamle mannen må svare for en rekke lovbrudd når han skal møte i Stavanger tinghus 8. juni i år.

Blant annet skal han ha stjålet en bil i Pedersgata på Storhaug 15. november, omkring klokken 15.50. Ifølge tiltalen tok han bilen og kjørte denne inn i to andre biler Slik at det oppsto skader på disse.

6. desember 2019 skal han også ha stjålet en vinterjakke til en verdi av 7000 kroner fra en butikk i Stavanger. 8. april 2019 skal han ha forsynt seg av 2260 kroner fra en butikk på Amfi Madla.

17. februar og 10. juni i fjor skal han også ha oppbevart amfetamin og narkotiske tabletter. 17. februar skal han også ha oppbevart en kortholder med flere kort tilhørende en annen mann og 10. juni skal han ha forsøkt å stjele en rekke gjenstander, blant annet turutstyr og fiskeutstyr, fra en bolig på Tasta.

23. juli i fjor skal han også ha tatt seg inn i en bolig, eller forsøkt å gjøre dette, på Gausel. Samme dag skal han også revet opp kledningsbord, ødelagt en dør og knust to vinduer på en skole i Stavanger.

Tiltalen lyder også på at han skal ha båret kniver og nektet å oppgi personalia til politiet.

Det er også tatt ut to tilleggstiltalebeslutninger mot 44-åringen. Den ene går på at han den 4. november i fjor skal ha tatt deg inn i en bil og tatt en lommebok tilhørende en kvinne. Den andre tiltalen går på at han 28. november i fjor skal ha tatt seg inn i en bolig på Våland og forsøkt å stjele en elsparkesykkel og diverse verktøy.

