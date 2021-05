Tatt i 196 km/t

Den 29 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen kjørte han bil på Solasplitten i Sola 15. desember i fjor. Kjøringen fant sted omkring klokken 22.20 og i forbindelse med at UP hadde en fartskontroll ble hastigheten hans 195 kilometer i timen i 80-sone.

29-åringen forklarte i retten at han hadde kjørt for fort og at han kanskje kjørte i 135 til 140 kilometer i timen, men at han ikke hadde kjørt så fort som målingen viste. Han forklarte også at han hadde bedt om å få se fartsmålingen, men at han likevel ikke fikk se denne, og at han derfor ikke har festet lit til målingen.

En politibetjent forklarte i retten at 29-åringen ba om å få se fartsmålingen, men at han ikke fikk dette fordi han glemte det. Grunnen til det er at politibetjenten også foretok spyttprøve av 29-åringen som slo ut på kokain. Det ble da besluttet at han skulle framstilles for lege, men en blodprøve viste ikke spor av kokain.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det ikke var grunn til å tvile på at fartsmålingen var riktig og kom til at 29-åringen ut fra den høye hastigheten har handlet grovt uaktsomt. Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han er gitt påtaleunnlatelse av et annet forhold og at dette skulle få noe betydning for straffen.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 60 dager og han mistet også førerretten i fire år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

