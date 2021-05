Skogbrann i Sandnes natt til søndag

Det var rundt klokken 01.50 natt til søndag at nødetatene fikk melding om brann i naturen i et område ved Vagletjørn sør for Bogafjell, i Sandnes kommune.

Det førte til full mobilisering og uttrykning til stedet, der slukningsarbeid ble igangsatt.

Kontroll på brannen

Klokken 04.00 kunne operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt opplyse at brannvesenet har kontroll på skogbrannen, men at brannen fortsatt ikke var slukket.

– Det er ikke fare for bebyggelse og det er ikke behov for evakuering, opplyser operasjonsleder.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og brannmannskapene fortsetter arbeidet på stedet søndag morgen.

Søndag formiddag var brannen slukket.