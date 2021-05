Hadde mistet nøklene og forsøkte å komme inn i bilen da politiet kom

Den 56 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus. Retten kom likevel til at saken mot ham skulle fremmes. 20. januar i fjor, omkring klokken 16.20, kjørte 56-åringen og en venninne til en byggevarebutikk i Stavanger. 56-åringen ble ikke observert mens han kjørte, men han og venninnen ble observert av politiet da de forsøkte å komme seg inn i bilen på parkeringsplassen ved byggevarebutikken.

Både 56-åringen og venninnen forklarte at 56-åringen hadde kjørt fra venninnens bolig til byggevarebutikken, at de hadde mistet bilnøkkelen og at de forsøkte å komme seg inn i bilen da politiet kom. 56-åringen erkjente også at han hadde kjørt uten å ha gyldig førerkort og at han hadde brukt amfetamin, GHB og cannabis natten før.

[ To til sykehus etter utforkjøring søndag ]

Husket ikke

I et nytt avhør to måneder senere husket han verken hendelsen eller det forrige avhøret, men var fortsatt villig til å tilstå forholdet. Sør-Rogaland tingrett kom til at det ikke var noen grunn til å betvile det 56-åringen og venninnen hadde forklart umiddelbart etter hendelsen, og kom til at han skulle dømmes for ruskjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at påvirkningsgraden var tilsvarende minst 0,5 i promille og at det var skjerpende at kjøringen fant sted i et sterkt trafikkert strekning på et tidspunkt der mange er ute og ferdes i trafikken. Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen betinget fengsel i 15 dager og en bot på 38.000 kroner.

[ Ble stoppet med svart skiltmerke på registreringsnummeret ]