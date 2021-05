To personer til SUS etter trafikkulykke

Klokken 02.02 natt til lørdag fikk Sør-Vest politidistrikt melding om en trafikkulykke på Randaberg. Ulykken skal ha skjedd i Torvmyrveien etter avkjøringen fra E39 nordover, og det skal være snakk om en enslig bil som har kjørt ut av veien.

– Politiet er i kontakt med personer som har vært i bilen, framstår som uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, melder politiet på Twitter.

To timer senere opplyser politiet at fører og passasjer har blitt lagt inn på SUS for observasjon.

– Det er mistanke om kjøring i alkoholpåvirket tilstand og nødvendige blodprøver er tatt, melder de på Twitter og legger til at det er opprettet sak på forholdet.