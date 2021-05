Meldte fra om at utstyret var blitt ødelagt

En mann i 50-årene fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tinghus tiltalt for forsikringssvindel.

Bakgrunnen for det var at han den 4. juli i fjor leverte skademelding til et forsikringsselskap, der han opplyst at en blits til en verdi av 7100 kroner hadde gått over ende og blitt knust. Dette til tross for at han levert blitsen tilbake til forhandleren. Ifølge tiltalen var blitsen som ble knust en rimeligere modell som han hadde kjøpt brukt.

26. november i fjor leverte han på nytt en skademelding til forsikringsselskapet sitt. Denne gangen opplyste han et fotostativ til en verdi av 16.400 kroner hadde falt over ende og ned en fjellskråning, til tross for at denne hendelsen ikke hadde funnet sted.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten som kom til at han hadde handlet med forsett om å få utbetalt en forsikringssum til seg selv.

Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 18.000 kroner.

I tillegg ble han dømt til å betale 6600 kroner i erstatning til forsikringsselskapet.

