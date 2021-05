Skal ha slått sykepleier i brystet

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot har tatt ut tiltale mot en 24 år gammel kvinne.

Den lyder på at hun skal ved vold å ha søkt å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe.

Bakgrunnen for det er at hun natt til 8. desember 2019 skal ha slått en sykepleier i brystet, i forbindelse med at sykepleieren ba henne om å gå tilbake til behandlingsrommet, og ikke slå eller sparke på døren til operasjonsavdelingen.

Tiltalen lyder også på vold mot sykepleieren. Saken skal opp i Stavanger tinghus 28. mai og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

