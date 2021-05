Skal ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol, amfetamin og piller

20. mai må en 26 år gammel mann fra Stavanger møte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at skal ha kjørt bil på Randabergveien i Stavanger mens han skal ha vært påvirket av alkohol, narkotiske tabletter og amfetamin.

Kjøringen skal ha funnet sted 2. august i fjor omkring klokken 01.45. Ifølge tiltalen viste en blodprøve tatt av ham klokken 03.30 en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille.

I forbindelse med kjøringen skal han også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette ved bruk av blålys og sirene.

Den aktuelle natten skal han også ha vært i besittelse av 0,5 gram amfetamin.

