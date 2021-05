Mistet førerkortet etter at han ble tatt for å ha kjørt for fort

Den 27 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. mars i år, omkring klokken 16.21, kjørte han bil i Rullestadtunnelen i Etne. Her målte politet farten hans til 117 kilometer i timen i 80-sone.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det skulle avsies en tilståelsesdom mot 27-åringen.

Retten kom til at han skulle betale en bot på 11.500 kroner og at det ikke var noen grunn til redukjson av beløpet med tanke på at 27-åringen har en årsintekt på 900.000 kroner.

I utgangspunktet har 27-åringen fått et forelegg for kjøring. I retten forklarte han at han ikke har vedtatt dette var at han fikk en tapstid av førerretten på tre måneder.

27-åringen har forklart at han trenger førerkortet for å kunne utføre sitt arbeid, og i retten la han fram en erklæring fra arbeidsgiver som bekreftet dette.

Dette mente retten ikke skulle få betydning. Dermed ble han dømt til å betale en bot på 11.500 kroner og han mistet også førerkortet i tre måneder regnet fra den 31. mars.

[ Ble stoppet med svart skiltmerke på registreringsnummeret ]