48 fikk fartsbot

Politiet har hatt laserkontroll i en 40-sone i Sandnes, og en 40-sone i Sola. Etter begge kontrollene hadde politiet skrevet ut 48 fartsbøter.

I Sandnes kommune var det ved Gamle Ålgårdsveien politiet rigget seg til med laseren. Her ble det utstedt 19 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 55 km/t i 40-sonen.

Rundt ti minutter senere, melder politiet på Twitter om enda en laserkontroll utført. Denne i Skadbergveien i Sola.

Her ble det utstedt 29 forenklede forelegg, og to anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort. Høyeste hastighet ble målt til 60 km/t i 40-sonen.