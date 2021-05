Skal ha slått menn og vridd armen til kvinne

Saken mot en 29 år gammel fra Stavanger skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, 25. mai i år.

Han må da svare for to voldsepisoder som skal ha funnet sted 6. september i fjor. Omkring klokken 14.00 skal han ha tatt tak i en kvinne og vridd armen hennes.

Hendelsen skal ha funnet sted i Verksgata i Stavanger. Samme dag på samme sted, omkring klokken 14.40, skal han ha slått en mann i ansiktet slik at vedkommende fikk et kutt under haken som måtte sys.

Også litt over midnatt 24. oktober i fjor skal han slått en mann i haken slik at han fikk et kutt som måtte sys. Denne voldsepisoden skal ha funnet sted i Kirkegata i Stavanger.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til de fornærmede.

