Tiltalt for voldtekt av døtrene

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 45 år gammel mann fra Sandnes.

Ifølge tiltalen skal han ha seksuell omgang med barn under 14 år. «Voldtekten er grov fordi det legges særlig vekt på fornærmedes alder på handlingstidspunktet og at det har skjedd gjentatte overgrep», heter det i tiltalen.

De fornærmede er 45-åringens døtre og ifølge tiltalen skal overgrepene ha funnet sted flere ganger i løpet av 2020. Tiltalen lyder også på seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Tiltalen lyder også på seksuell handling med barn under 16 år. Overgrepene skal skjedd i barnehagen der han jobbet, og ifølge tiltalen er de fornærmede fire jenter som gikk i denne.

Forut for 1. desember i fjor skal han også ha hatt bilder som framstiller overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer. Han skal også tatt seksualiserte bilder av døtrene som han delte på et chatteforum. Han skal også ha tatt minst to seksualiserte bilder av barn i barnehagen der han jobbet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, men er foreløpig ikke berammet.

Advokat Sigurd Rønningen, er oppnevnt som forsvarer for 45-åringen. Han sier til RA at han ikke ønsker å kommentere saken.

[ Ringte feil – skal ha sagt til kvinne at hun skulle drepe henne og rive av henne fingerneglene ]