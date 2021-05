Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at klokken 02 natt til lørdag ble to jenter utsatt for en blotter på Storhaug.

– Han gjemte seg i ett buskas og blottet seg da jentene gikk forbi, skriver politiet.

Patrulje har søkt etter vedkommende i området, uten hell. Jentene er avhørt og politiet oppretter sak.