Raserte leilighet for å finne digital «dings» i pipen som ville gi ham svar på universets spørsmål

Den 32 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett avdeling Stavanger tinghus.

Retten kom til likevel at den skulle legge til grunn at 32-åringen 3. august befant seg i en leilighet som han leide på Storhaug i Stavanger. Rundt klokken 03.40 ble politiet tilkalt av naboer som reagerte på støy, dunking og ting som angivelig ble knust inne i leiligheten.

To politipatruljer kom til stedet og de ble oppmerksom på en mann som kastet ut gjenstander ut av vinduet i tredje etasje. En av gjenstandene traff en av politibilene, noe som medførte at den fikk en sprekk i frontruten.

En politibetjent har forklart at de tok seg inn i leilighet hvor de hørte høylytt hamring. Der sto tiltalte med ryggen mot dem og slo gjentatte ganger i taket med en hammer. Da de ba ham om å slippe hammeren gjorde han ikke dette. Da han snudde seg mot politipatruljen mens han fortsatt holdt hammeren hevet benyttet politiet seg av et elektrosjokkvåpen som medførte at han slapp hammeren og falt i bakken.

Skadene på leiligheten er i ettertid anslått til å være på 140.000 kroner.

I retten kom det fram at det ikke er bestridt at 32-åringen var psykotisk denne natten. 32-åringen forklarte i retten at han fått det for seg at det var en digital dings i pipen som ville gi ham svar på universets spørsmål, og at han oppfattet at det var hans oppgave å få fatt i denne. Sør-Rogaland tingrett kom imidlertid til at psykosen var rusutløst og at han skulle dømmes for forholdet.

Retten kom til at den skulle legge vekt på lang saksbehandlingstid og personlige forhold og dømte ham til 30 timer samfunnsstraff.

