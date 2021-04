Krasjet i stolpe med 3,09 i promille

Den 49 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus, men Sør-Rogaland tingrett mente at saken likevel skulle gå for retten.

Kjøringen fant sted i Hillevåg 2. februar i fjor, omkring klokken 16.20. En kvinne hørte da et høyt dunk, før hun så at 49-åringens bil hadde krasjet i en lyktestolpe slik at stolpen sto og vinglet. Kvinnen løp bort til 49-åringen og spurte om han hadde behov for hjelp, noe han avkreftet. 49-åringen hadde da blod i fjeset, sjanglet, var avvisende og irritert.

Kvinnen ringte til politiet og forklarte hva som hadde skjedd, og kort tid etterpå så hun at 49-åringen satte seg i bilen igjen og forsøkte å rygge ut. Til tross for at slet med dette klarte han å lirke ut bilen og parkerte bilen på en gårdsplass lenger borte i gaten.

Da politiet kom til stedet besluttet de å ta ham til legevakten for blodprøvetaking og denne viste at han hadde kjørt bilen med 3,09 i promille.

Også 19. juni i fjor, omkring klokken 21.55, kjørte han en moped på Våland. Og også denne gangen endte ferden med at han krasjet og falt i bakken. Denne gangen ble promille målt til 2,17.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort ved den siste anledningen.

Straffen ble fengsel i 40 dager og han ble også dømt til å betale en bot på 35.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i tre år og må betale 2000 kroner i saksomkostninger.

