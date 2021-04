Dette skjedde i natt: «Hector» tok to tyver

På Bryne, i Hålandsvegen, gikk innbruddsalarmen hos Jan Reime Bil og Karosseri AS, klokken 06.17. Politihunden «Hector» ble satt på saken. Hunden gikk i gang med søk, og kort tid etter ble to personer pågrepet, en mann og kvinne. De har erkjent forholdet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Like etter klokken 02.00 stanset en politipatrulje en bil for kontroll på Tasta. Føreren framsto som ruspåvirket, ifølge politiet. Blåseprøve viste 1,5 i promille. Politiet opprettet sak.

Like etter midnatt meldte vitner om to personer som klippet over en sykkellås og stjal en sykkel i Skåregata i Haugesund. Gjerningspersonene, to menn i 30-årene, ble kort tid etter observert av en politipatrulje. Begge ble pågrepet og satt i arrest, melder politiet på Twitter.

