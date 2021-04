Like etter klokke 09.00 tirsdag morgen fikk nødetatene melding om et trafikkuhell. En mann (30) kjørte et enslig kjøretøy inn i en stolpe ved krysset Gamle Eikesetveien og Boganesveien på Gausel.

Mannen ble tatt med i ambulanse til legevakten for sjekk.

Politiet er ferdig på stedet, og trafikken går som normalt.

