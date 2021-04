Skal ha blitt svært lite fornøyd med å bli pågrepet av politiet

En 21 år gammel mann må møte i Jæren tingrett 31. mai i år. Ifølge tiltalen skal mannen 7.juli i fjor ha vært i besittelse av to gram hasj i en bolig i Sandnes.

Da politiet skulle anholde ham omkring klokken 04.50 samme dag skal han ha sagt til en politibetjent at han skulle banke ham gul og blå og at han skulle skade ham dersom politibetjentene nærmet seg ham.

Etter at politibetjentene hadde tatt kontroll på ham skal han ha sagt til politibetjentene at han visste hvor de bodde og at de skulle tas eller lignende.

[ Hadde cannabis, tabletter, sopp og penger ]