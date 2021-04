Skal ha befølt jente (13) og dratt ned buksen på seg selv

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 18 år gammel gutt fra Stavanger.

Tiltalen lyder på at han skal ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Dette ved at han 8. august i fjor skal ha befølt og kysset en 13 år gammel jente.

Tiltalen lyder også på at han skal ha utvist seksuell krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Dette ved at han ved den samme anledningen skal ha dratt ned buksen og vist sitt kjønnsorgan til fornærmede.

Tiltalen lyder også på at han i løpet av sommeren 2020 ved minst en anledning skal ha sendt et nakenbilde av seg selv til fornærmede.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 4. mai. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede.

