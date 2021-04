Ringte feil – skal ha sagt til kvinne at hun skulle drepe henne og rive av henne fingerneglene

Det er politiinspektør Terese Braut Våge som har hatt ut tiltale mot en 36 år gammel kvinne fra Klepp.

13. november i fjor, omkring klokken 00.58 skal hun ha ringt fra boligen sin eller fra et annet sted. Ifølge tiltalen skal hun i den tro at hun snakket med en bestemt kvinne på telefonen, skal hun ha uttalt at hun skulle drepe henne og at hun skulle rive av fingerneglene hennes, i telefonsamtale med en annen kvinne.

Saken skal opp i Jæren tingrett 23. juni i år.

Politiinspektør Terese Braut Våge skal være aktor i saken, mens advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som kvinnens forsvarer.

[ Mor skal ha slått ungene med kleshenger ]